«Говорят, «Дота» становится легче. Да, становится, ну и что?» UnderShock — о патче 7.38
Аналитик FISSURE Дмитрий UnderShock Большаков специально для «Чемпионата» поделился своими впечатлениями от патча 7.38 в Dota 2.
Бывший киберспортсмен высоко оценил последнее обновление в «Доте»:
Апдейт великолепный! Я в восторге. Наконец-то кардинально изменили «Доту» и нужно учиться заново играть. Такие патчи очень освежают! Изменение карты я бы выделил как самое важное в обновлении: новые «варды», новые горки и зоны фарма, за которые надо драться чаще, чем раньше, — всё это привнесёт много динамики в игру, и матчи будут намного зрелищнее и интереснее (возможно, это план Valve по оживлению «Доты»). Многие говорят: игра становится легче. Да, становится, ну и что? Не вижу в этом ничего такого. Изначально порог входа в «Доту» был очень-очень высоким. Сейчас попроще разобраться, так что ждём новую пачку Сатаников через пару лет.
По мнению Большакова, новая система крафта нейтральных предметов — одно из важнейших изменений патча:
По поводу изменений нейтральных предметов. Круто, что они сделали несколько веток раскачки. Это прямо меняет игру в каком-то смысле. Теперь вместо двух миллионов разновидностей ситуаций в игре, которые могут пойти иначе из-за элемента рандома, их стало три миллиона.
В общем, я очень рад, что вышел такой патч. Бухтеть не буду, но читать долго, надо играть. Этим я и займусь, но перед этим вкину вам пару «имб».
Талант выделил несколько персонажей:
Death Prophet с аспектом Spirit Collector (сыграйте, сами всё поймёте, она и так была скрытой «имбой» до патча, а сейчас ещё и урон подняли, абузим!!!) Silencer тоже стал очень силён. Ну и Slark какой-то тоже сверхсильный. Я уже молчу про откровенно сломанные механики Dragon Knight и Crystal Maiden. Насчёт Pudge, мне кажется, ему сделают «хотфикс» в ближайшее время, и все перестанут его пикать.
Ранее своим мнением о патче 7.38 в Dota 2 поделился кастер Ернар Mantis Уразбаев.
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