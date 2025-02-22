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Фильм о Глиноликом из DC снимет режиссёр триллера «Не говори никому»

Фильм о Глиноликом из DC снимет режиссёр триллера «Не говори никому»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, фильм о Глиноликом из DC снимет режиссёр триллера «Не говори никому» Джеймс Уоткинс. Ко всему прочему одним из продюсеров ленты выступает руководитель DC Studios Джеймс Ганн.

Подробности сюжета и актёрский состав ещё не раскрываются. Ранее Джеймс Ганн опроверг информацию, что картина о Глиноликом станет частью киновселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Сценаристом проекта о Глиноликом выступает Майк Флэнаган — режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и других. Кресло продюсера занял Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера ленты состоится 11 сентября 2026 года.

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