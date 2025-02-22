Фильм «Человек-паук 4» отложили до 31 июля 2026 года

Премьеру фильма «Человек-паук 4» отложили до 31 июля 2026 года. Изначально новая лента о супергерое должна была выйти на полторы недели раньше — 20-го числа. Причины переноса не раскрываются.

Ранее авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что четвёртая часть серии может стать большим перезапуском истории Человека-паука. По его данным, Marvel может ввести абсолютно новых персонажей в жизнь Питера — это значит, что Мишель Джонсон в исполнении Зендеи и Нед Лидс в исполнении Джейкоба Баталона могут больше не вернуться во франшизу.

Какие-либо детали сюжета ещё неизвестны. Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).