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Зрители приняли хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга чуть хуже «Носферату»

Зрители приняли хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга чуть хуже «Носферату»
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21 февраля в мировом прокате состоялась премьера хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили ленту прохладно. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм ужасов получил от зрителей оценку C+ — это немного хуже недавнего ремейка «Носферату» (B-). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, картина основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

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