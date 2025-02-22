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Автор Kingdom Come: Deliverance 2 гордится кат-сценами в игре

Автор Kingdom Come: Deliverance 2 гордится кат-сценами в игре
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Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра рассказал о создании кат-сцен в игре. По его словам, команда проделала титаническую работу, учитывая бюджет проекта.

Также руководитель студии отметил, что кат-сцены в игре гораздо насыщеннее и сложнее, чем в проектах крупных конкурентов.

Наша кинематографическая команда под руководством Петра Пекаржа проделала восхитительную работу — и всё это с бюджетом, который смехотворен по сравнению с некоторыми ААА-играми.

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии. Продажи проекта превысили 2 млн копий всего за две недели.

Игра доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

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