Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер документального фильма про серийного убийцу Чарльза Мэнса от Netflix

Вышел трейлер документального фильма про серийного убийцу Чарльза Мэнса от Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Netflix опубликовал дебютный трейлер CHAOS: The Manson Murders — документального фильма про серийного убийцу Чарльза Мэнса. Авторы ленты поставят под сомнение официальную версию одного из самых громких убийств 1960-х годов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Чарльз Миллз Мэнсон — американский серийный убийца и создатель секты «Семья». Его последователи убили с особой жестокостью семь человек, включая голливудскую актрису Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности.

За свои преступления Мэнсон был приговорён к смертной казни, однако затем наказание заменили на пожизненное заключение. Преступник умер в тюрьме 19 ноября 2017 года от инфаркта.

Премьера документалки состоится 7 марта в стриминговом сервисе Netflix.

Материалы по теме
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android