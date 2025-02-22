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Анонсирован геймерский монитор MSI MAG 273QP X24 с частотой 240 Гц и 4K-разрешением

Анонсирован геймерский монитор MSI MAG 273QP X24 с частотой 240 Гц и 4K-разрешением
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Компания MSI анонсировала геймерский OLED-монитор MAG 273QP X24 с разрешением 4K. Стоимость устройства ещё неизвестна.

Фото: MSI

Ко всему прочему, дисплей получил частоту обновления 240 Гц, максимальную яркость в пределах 1000 нит, 99-процентное покрытие цветовой палитры DCI-P3 и скорость отклика в 0.03 мс. Ещё он поддерживает технологию Adaptive-Sync.

Девайс обладает одним разъёмом DisplayPort 1.4a HBR3, двумя портами HDMI 2.1, а также аудиовходом 3,5 мм для наушников или настольных колонок. Ещё в комплекте идёт подставка с регулировкой высоты, наклона, поворота, вращения и настенным креплением VESA.

Дата начала продаж MSI MAG 273QP X24 пока не раскрывается.

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