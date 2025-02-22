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Не работает КС 2 — нет соединения с серверами 22 февраля

Counter-Strike 2 столкнулась со сбоями по всему миру
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Днём 22 февраля на серверах шутера Counter-Strike 2 произошёл глобальный сбой. Геймеры по всему миру жалуются, что их выкидывает из матчей, а при попытке запустить катку получают сообщение «Нет соединения с сервером».

Согласно данным сервиса DownDetector, первые сообщения о проблемах начали поступать в 16:45 мск. На данный момент число жалоб уже превысило 2126. Сбой затронул Россию, Австрию, Францию, США, Канаду, Великобританию, Финляндию, Германию и другие страны.

Фото: DownDetector

С чем связан сбой, неизвестно. В Valve пока не прокомментировали данную ситуацию. Когда работа серверов нормализуется, тоже непонятно.

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