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Фильм «Финист. Первый богатырь» вышел в онлайне

Фильм «Финист. Первый богатырь» вышел в онлайне
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22 февраля состоялась цифровая премьера фильма «Финист. Первый богатырь». Лента уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе START. Картина добралась до онлайн-кинотеатра спустя полтора месяца после выхода в прокате России.

За время показа фильм заработал 2,731 млрд рублей. Такой результат позволил ему стать самым кассовым фильмом богатырской киновселенной.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

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