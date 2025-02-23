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DreamLeague S25. Групповой этап. День 8
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13:00 Мск
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Расписание матчей DL S25 по Dota 2 на 23 февраля (Дримлига по «Доте»)

Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 23 февраля
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Сегодня, 23 февраля, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В трёх из четырёх матчей сегодняшнего игрового дня выступят российские команды.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 23 февраля, воскресенье:

  • 13:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция);
  • 16:30. Chimera Esports (Восточная Европа)Team Spirit (Россия);
  • 20:00. Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 23:30. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.

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