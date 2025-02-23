Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В трёх из четырёх матчей сегодняшнего игрового дня выступят российские команды.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 23 февраля, воскресенье:

13:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция);

16:30. Chimera Esports (Восточная Европа) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 20:00. Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 23:30. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.