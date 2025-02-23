Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 23 февраля
Сегодня, 23 февраля, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
В трёх из четырёх матчей сегодняшнего игрового дня выступят российские команды.
Расписание игр DL S25 по «Доте» на 23 февраля, воскресенье:
- 13:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция);
- 16:30. Chimera Esports (Восточная Европа) — Team Spirit (Россия);
- 20:00. Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 23:30. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка).
Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.
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