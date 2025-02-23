Расписание финального дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — Falcons против MOUZ в финале

Сегодня, 23 февраля, состоится гранд-финал престижного чемпионата PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках финального дня соревнования состоятся две серии. Сначала команды, проигравшие в полуфиналах, сразятся в best-of-3 матче за третье место. Затем начнётся гранд-финал, который будет играться до трёх побед.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2:

16:00. Матч за третье место, FaZe Clan (Европа) — Astralis (Дания);

19:00. Гранд-финал, MOUZ (Европа) — Team Falcons (Европа).

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.