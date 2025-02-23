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Вышел новый трейлер семейной комедии «Пальма 2» — премьера 20 марта

Вышел новый трейлер семейной комедии «Пальма 2» — премьера 20 марта
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Кинокомпания «Централ партнершип» опубликовала новый трейлер семейной комедии «Пальма 2». В ролике показали центральных героев ленты и несколько забавных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

Согласно синопсису, лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и Валерия Федорович. Режиссёром выступил Владимир Кондауров, для которого это будет большой дебют.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 20 марта.

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