Согласно данным AMC Theatres, хронометраж фильма «Minecraft в кино» составит 1 час 41 минуту. По продолжительности лента обогнала на две минуты первую часть из трилогии «Соник в кино».

Напомним, события «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в ленте сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Кресло режиссёра занял номинант на «Оскар» Джаред Хесс (Ninety-Five Senses).

Мировая премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля.