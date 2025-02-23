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Хронометраж фильма «Minecraft в кино» составит 1 час 41 минуту

Хронометраж фильма «Minecraft в кино» составит 1 час 41 минуту
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Согласно данным AMC Theatres, хронометраж фильма «Minecraft в кино» составит 1 час 41 минуту. По продолжительности лента обогнала на две минуты первую часть из трилогии «Соник в кино».

Напомним, события «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в ленте сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Кресло режиссёра занял номинант на «Оскар» Джаред Хесс (Ninety-Five Senses).

Мировая премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля.

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