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Мультсериал «Король Волк» от Netflix стартует 20 марта — русский трейлер

Мультсериал «Король Волк» от Netflix стартует 20 марта — русский трейлер
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Вышел трейлер мультсериала «Король Волк» от Netflix с русскими субтитрами. Из ролика стало известно, что анимационное шоу стартует 20 марта.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Netflix.

Проект основан на серии книг писателя Кёртиса Джоблинга. Сюжет расскажет о Дрю Ферране, который достигает совершеннолетия и узнаёт, что он — последний из рода Оборотней и законный правитель земель. Теперь Дрю должен вступить в борьбу за отмену тирании лордов-львов и вернуть себе трон.

Шоураннером выступил Том Брасс, который написал сценарий к «Планете динозавров» и «Доисторической планете». Сколько эпизодов войдёт в первый сезон, пока неизвестно.

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