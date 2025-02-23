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«Анора», «Поток» и «Сёгун» — лауреаты премии Independent Spirit Awards 2025

23 февраля стали известны победители премии Independent Spirit Awards 2025. «Анора» Шона Бейкера отметилась наградами сразу в трёх категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая главная роль».

Статуэтка за лучший зарубежный фильм досталась латвийскому мультфильуму «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Лучшим новым сериалом жюри назвало «Сёгуна» с Космо Джарвисом и Хироюки Санада.

Некоторые победители премии Independent Spirit Awards 2025

Лучший фильм – «Анора»

– «Анора» Лучший режиссёр – Шон Бэйкер («Анора»)

– Шон Бэйкер («Анора») Лучшая главная роль – Майки Мэдисон («Анора»)

– Майки Мэдисон («Анора») Лучшая роль второго плана – Киран Калкин («Настоящая боль»)

– Киран Калкин («Настоящая боль») Лучшая прорывная роль – Мэйси Стелла («Моя старая задница»)

– Мэйси Стелла («Моя старая задница») Лучший сценарий – Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)

– Джесси Айзенберг («Настоящая боль») Лучший дебютный фильм – «Младший брат»

– «Младший брат» Лучший зарубежный фильм – «Поток»

– «Поток» Лучший новый сериал – «Сёгун»

– «Сёгун» Лучшая главная роль в новом сериале – Ричард Гэдд («Оленёнок»)

– Ричард Гэдд («Оленёнок») Лучшая роль второго плана в новом сериале – Нава Мау («Оленёнок»)

– Нава Мау («Оленёнок») Лучшая прорывная роль в новом сериале – Джессика Ганнинг («Оленёнок»)

– Джессика Ганнинг («Оленёнок») Лучший актёрский состав в новом сериале – «Как умереть в одиночестве»

С полным списком лауреатов можно ознакомится по ссылке.