«Лучший фильм трилогии»: Джеймс Кэмерон — об «Аватаре 3»

Легендарный режиссёр Джеймс Кэмерон дал интервью изданию Stuff. В ходе разговора постановщик рассказал, что тестовые показы фильма «Аватар: Огонь и пепел» уже проводятся. По словам Кэмерона, зрители называют предстоящую картину самой эмоциональной и лучшей во всей трилогии.

По отзывам, это определённо самый эмоциональный и, вероятно, лучший фильм трилогии. Я очень рад этому.

Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, которые обитают возле вулканов. Также в картине сменится рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря. Четвёртая часть серии выйдет 21 декабря 2029 года, а финал франшизы состоится с выходом пятого фильма — 19 декабря 2031 года.