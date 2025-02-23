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Стартовал второй сезон сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна»

Стартовал второй сезон сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна»
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23 февраля стартовал второй сезон сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна». Первый эпизод продолжения уже доступен для просмотра в стриминговм сервисе Paramount+. Премьера финальной восьмой серии состоится 13 апреля.

События проекта разворачиваются за сто лет до того, как главой семьи стал Джон Даттон III, роль которого исполняет Кевин Костнер. В начале XX века семья Даттонов сталкивается с засухой, беззаконием, запретом на алкоголь и массовыми кражами скота.

В актёрский состав вошли Хелен Миррен, Харрисон Форд, Брэндон Скленар, Джулия Шлепфер, Джером Флинн, Даррен Манн, Изабель Мэй, Брайан Герати, Амина Ньевес, Мишель Рэндолф и другие.

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