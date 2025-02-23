Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ
26 февраля стартует второй сезон сериала «Мендельсон» от ТНТ. Он снова расскажет о Менделе, который открывает очередной свадебный салон — теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встаёт амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.
В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 февраля
|2-я серия
|26 февраля
|3-я серия
|27 февраля
|4-я серия
|27 февраля
|5-я серия
|3 марта
|6-я серия
|3 марта
|7-я серия
|4 марта
|8-я серия
|4 марта
|9-я серия
|5 марта
|10-я серия
|5 марта
|11-я серия
|6 марта
|12-я серия
|6 марта
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