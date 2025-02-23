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Сериал Мендельсон от ТНТ, 2-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ
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26 февраля стартует второй сезон сериала «Мендельсон» от ТНТ. Он снова расскажет о Менделе, который открывает очередной свадебный салон — теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встаёт амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.

В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 февраля
2-я серия26 февраля
3-я серия27 февраля
4-я серия27 февраля
5-я серия3 марта
6-я серия3 марта
7-я серия4 марта
8-я серия4 марта
9-я серия5 марта
10-я серия5 марта
11-я серия6 марта
12-я серия6 марта
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