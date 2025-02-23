Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон» от ТНТ

26 февраля стартует второй сезон сериала «Мендельсон» от ТНТ. Он снова расскажет о Менделе, который открывает очередной свадебный салон — теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встаёт амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.

В продолжение войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 6 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание выхода второго сезона сериала «Мендельсон»