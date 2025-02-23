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Сериал Почка, 3-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Почка» с Любовью Аксёновой
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1 марта стартует третий сезон сериала «Почка» с Любовью Аксёновой. Он продолжит историю инспектора пожарной службы Натальи Кустовой. После событий второго сезона прошёл год, Наташа работает на месте своей бывшей начальницы, но на горизонте снова маячат проблемы. Главная героиня может сесть в тюрьму, и, чтобы этого избежать, она начинает заботиться о маленьком ребёнке, уход за которым обеспечит ей отсрочку или условный срок.

В продолжение войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 21 марта. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Почка»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 марта
2-я серия1 марта
3-я серия7 марта
4-я серия7 марта
5-я серия14 марта
6-я серия14 марта
7-я серия21 марта
8-я серия21 марта
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