Китайская Xtreme Gaming пропустит топ-турнир ESL One Raleigh 2025 в США по «Доте»

Китайская Xtreme Gaming снялась с международного чемпионата ESL One Raleigh 2025 по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора ESL.

Как сообщается в анонсе, коллектив сообщил организаторам соревнования о том, что XG не сможет представить ростер для выступления на чемпионате в США. Изначально в сети появились слухи о визовых проблемах у игроков состава, однако вскоре пошла речь о масштабных перестановках в команде.

В связи с этим на американском ивенте сыграет коллектив Team Tidebound, который занял второе место в рамках закрытых отборочных Китая.

Пока неизвестно, какое будущее ждёт Xtreme Gaming. Представители команды не давали комментариев по поводу данной ситуации. По слухам, под тег XG вернутся Ame, Xm, Xxs, XinQ и Dy, однако последнего вскоре заменит Tian Ming. Тренером данного состава может стать Чжан Xiao8 Нин.