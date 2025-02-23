Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Китайская Xtreme Gaming пропустит топ-турнир ESL One Raleigh 2025 в США по «Доте»

Китайская Xtreme Gaming пропустит топ-турнир ESL One Raleigh 2025 в США по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская Xtreme Gaming снялась с международного чемпионата ESL One Raleigh 2025 по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора ESL.

Как сообщается в анонсе, коллектив сообщил организаторам соревнования о том, что XG не сможет представить ростер для выступления на чемпионате в США. Изначально в сети появились слухи о визовых проблемах у игроков состава, однако вскоре пошла речь о масштабных перестановках в команде.

В связи с этим на американском ивенте сыграет коллектив Team Tidebound, который занял второе место в рамках закрытых отборочных Китая.

Пока неизвестно, какое будущее ждёт Xtreme Gaming. Представители команды не давали комментариев по поводу данной ситуации. По слухам, под тег XG вернутся Ame, Xm, Xxs, XinQ и Dy, однако последнего вскоре заменит Tian Ming. Тренером данного состава может стать Чжан Xiao8 Нин.

Материалы по теме
Китайская Xtreme Gaming отобралась на турнир ESL One Raleigh 2025 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android