SAW отказалась от полностью португальского состава по Counter-Strike 2

Португальский клуб SAW объявил об изменениях в составе команды по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Коллектив отказался от полностью португальского ростера. Так, в запас были переведены 32-летний Рикардо rmn Оливейра, выступавший под тегом SAW с 2020 года, и Жозе shr Хиль, который присоединился к команде всего несколько месяцев назад.

Новичками SAW стали британец Оскар AZUWU Белл и поляк Ян sej0t Дил, ранее представлявшие команду Endpoint. Обновлённый состав португальского клуба можно будет увидеть на топ-турнире ESL Pro League Season 21, который начнётся 1 марта.