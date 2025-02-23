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Российская тактическая игра «Спарта 2035» вышла в раннем доступе

Российская тактическая игра «Спарта 2035» вышла в раннем доступе
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23 февраля тактическая игра «Спарта 2035» от российской команды Lipsar Studio вышла в раннем доступе VK Play. Стоимость проекта составляет 999 рублей. До цифрового магазина Steam стратегия доберётся в течение пары дней.

В раннем доступе игрокам доступна первая глава сюжета и несколько наёмников на выбор. Остальные миссии авторы обещают добавить позднее.

Сюжет рассказывает о группе элитных наёмников из отряда «Спарта», которая отправляется в Восточную Африку для помощи местному президенту Сефу Каниндо – он ведёт борьбу против военизированной группировки «Даамат». При создании разработчики ориентировались на лидеров жанра — XCOM и Jagged Alliance.

Дата полноценного релиза пока не раскрывается.

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