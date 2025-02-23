Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы турецкой мелодрамы «Оставь это ветру» превысили 200 млн рублей

Сборы турецкой мелодрамы «Оставь это ветру» превысили 200 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

23 февраля сборы мелодрамы «Оставь это ветру» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел превысили 200 млн рублей. Это произошло спустя 17 дней после старта проката — лента вышла в кинотеатрах России 6 февраля. Темпы сборов картины постепенно падают, и скоро она завершит своё выступление в российском прокате.

Фото: ЕАИС

«Оставь это ветру» рассказывает о наследниках строительного холдинга, выбравших совершенно разную жизнь. Он — сёрфер, который подписывает все документы через адвоката, она — генеральный директор огромной компании, знающая о ней всё. Вместе их сводят финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят совершенно по-разному.

Также в актёрский состав вошли Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гёзде Мутлуэр, Серхат Налбантолу, Ахмет Сарачоглу, Шебнем Сонмез и другие. Кресло режиссёра занял Энгин Эрден.

Материалы по теме
Милош Бикович спасает Китай. Обзор блокбастера «Красный шёлк»
Милош Бикович спасает Китай. Обзор блокбастера «Красный шёлк»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android