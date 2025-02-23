В симуляторе жизни InZOI будут времена года и разные погодные условия

Разработчики симулятора жизни inZOI поделились новыми деталями проекта. Как рассказал креативный директор Хёнджун Ким, в игре будет полноценная смена времён года и погодных условий. Эту механику уже внедрили в inZOI и прямо сейчас тестируют.

Как мы упоминали ранее, в inZOI будут различные погодные условия. Мы также позаботились о том, чтобы одежда в игре зависела от температуры за окном. Если ваш герой слишком легко одет зимой, то он может быстро заболеть — и если не обращать на это внимания, то персонаж может даже умереть. Эта же механика работает и при попытке одеть персонажа в тёплую одежду во время жары.

Таким образом, в базовой версии inZOI будут сразу две механики, которые в серии The Sims добавляют в платных расширениях: сезоны и погода. Возможно, пользователей будут ждать и другие бесплатные особенности, за которые Electronic Arts привыкла брать деньги.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Релиз проекта состоится 28 марта в раннем доступе Steam.