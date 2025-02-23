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Звезда Grand Tour Джереми Кларксон отверг слухи о съёмках в новом автомобильном шоу

Звезда Grand Tour Джереми Кларксон отверг слухи о съёмках в новом автомобильном шоу
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В середине февраля несколько британских СМИ сообщили, что бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон занят на съёмках нового автомобильного шоу. Журналисты заявили, что артист снимается в проекте под названием Car SOS, однако не поделились деталями проекта.

Спустя несколько дней британский телеведущий прокомментировал слухи. Кларксон отверг информацию о съёмках шоу в своей привычной шуточной манере.

Позвольте мне написать это для онлайн-новостей. «Джереми Кларксон сегодня нарушил своё молчание и опроверг то, что он снимается в новом автомобильном шоу».

Ранее Кларксон заявлял, что с завершением передачи The Grand Tour он больше не будет сниматься в проектах про автомобили. Сейчас артист ведёт шоу «Ферма Кларксона» для Amazon Prime — четвёртый сезон выйдет в начале 2025 года.

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