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Видеокарты RX 9070 будут гораздо мощнее RX 7900 GRE и RTX 4070 Super — СМИ

Видеокарты RX 9070 будут гораздо мощнее RX 7900 GRE и RTX 4070 Super — СМИ
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Издание Videocardz поделилось новыми деталями линейки видеокарт AMD Radeon 9000. По данным журналистов, производитель уже показал первые тесты чипов некоторым изданиям, в которых новинки отлично себя показывают по сравнению с конкурентом в лице NVIDIA.

Так, будущая RX 9070 XT оказалась примерно на 40% мощнее RX 7900 GRE в разрешениях 2K и 4K. Менее продвинутая версия, RX 9070, примерно на 20% мощнее RX 7900 GRE. Если учитывать, что RX 7900 GRE примерно на 10-15% производительнее RTX 4070 Super, то новая линейка чипов AMD будет сравнима с RTX 4080 и более свежими RTX 5070/RTX 5070 Ti.

Первые тесты видеокарты AMD Radeon 9000

  • 9070 XT мощнее RX 7900 GRE на 42% в 4K и на 38% мощнее в разрешении 1440p
  • 9070 XT на 51% мощнее RX 6900 XT в 4K
  • 9070 на 21% мощнее 7900 GRE в 4K и на 20% мощнее в разрешении 1440p
  • 9070 мощнее 6800 XT на 38% в 4K.

Более подробные тесты видеокарт AMD Radeon 9000 появятся в начале марта вместе с релизом чипов. В это же время NVIDIA выпустит конкурента в лице RTX 5070.

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