Темпы продаж PS5 Pro заметно ниже PS4 Pro в США — аналитик

Известный аналитик Мэт Пискателла поделился предварительными данными о продажах PS5 Pro — самой мощной игровой консоли в индустрии. Он сравнил показатели продаж PlayStation 5 в январе 2025-го с январём 2024-го в США по данным аналитической компании Circana.

По его измерениям, продажи консоли от Sony заметно просели по сравнению с периодом годом ранее. Пискателла не уточнил даже примерные показатели продаж, отметив лишь, что PS5 Pro заметно отстаёт по темпам от PS4 Pro.

Ранее Пискателла отмечал, что новая консоль Sony стартовала очень уверенно — в ноябре 2024 года её тираж был на уровне запуска PS4 Pro. Однако в декабре и январе спрос на устройство заметно упал, что в первую очередь связано с более высокой ценой новинки ($ 799 против $ 399) и отсутствием весомых причин для покупки, считает аналитик.