«Увлекательно» и «ужасно»: зрители смешанно оценили третий сезон «Джека Ричера»

20 февраля состоялась премьера третьего сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

Спустя несколько дней после премьеры трёх серий на агрегаторе Rotten Tomatoes сформировался пользовательский рейтинг. Третий сезон шоу рекомендуют к просмотру 76% зрителей, причём мнения о продолжении кардинально разнятся. Большинство называет нового «Ричера» отличным продолжением с камерной историей, увлекательным повествованием и сочными драками. Другие же ругают третий сезон за предсказуемость, клишированный сюжет и примитивные диалоги.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о третьем сезоне «Джека Ричера»

В третьем сезоне Ричер стал деревянным, даже каким-то роботом. Его голос монотонный, и он говорит только в одном стиле. Ужасно, а ведь мы наслаждались этим сериалом.

Актёрская игра ужасна. В сюжете ничего нового. Может быть, оригинальная книга хороша, но шоу — нет.

Сценарий третьего сезона, видимо, написали с помощью нейросетей во время забастовки сценаристов, ужасно. Сюжет и взаимодействие героев слишком далеки от реальности, чтобы в них поверить.

«Ричер» становится всё лучше и лучше. Качество производства стало ещё выше, как будто смотришь фильм.

Очень увлекательно. Я просто хотел бы, чтобы Amazon выпустил сразу весь сезон, чтобы я мог посмотреть его за один присест.

Первые три эпизода понравились мне больше, чем я ожидал. У третьего сезона есть все шансы стать лучшим в сериале.

Третий сезон «Джека Ричера» завершится 27 марта с выходом восьмой серии.