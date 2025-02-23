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Сборы «Капитана Америка 4» обвалились на уровне провального «Человека-муравья 3»

Сборы «Капитана Америка 4» обвалились на уровне провального «Человека-муравья 3»
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США превысили $ 140 млн. Общие сборы ленты тем временем приближаются к отметке в $ 290 млн — это второй самый кассовый фильм года на текущий момент после китайского хита «Нэчжа 2».

Таким образом, сборы четвёртой части подсерии Marvel упали в США сразу на 68% уже на вторые выходные. Это высокий процент падения: для сравнения — сборы успешных «Стражей Галактики 3» на вторую неделю упали на 47%, а провальный «Человек-муравей 3» за тот же период обвалился на 70%.

Падение «Капитана Америки 4» во многом связано с негативными отзывами от пользователей и критиков — сейчас средняя оценка ленты на агрегаторах составляет примерно 6,1 балла из 10. Лента также получила самый низкий рейтинг в истории киновселенной Marvel от кинозрителей — «B-».

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