Актёр Тимоти Далтон отреагировал на новость про Джеймса Бонда и компанию Amazon

Тимоти Далтон, сыгравший Джеймса Бонда в двух фильмах, недавно высказался на тему того, что фильмы и сериалы по «Джеймсу Бонду» будет создавать Amazon.

Сам Далтон принял новость отрицательно, поэтому он вспомнил вклад Альберта Р. «Кабби» Брокколи и помешать ему случиться.

Он был очень сильной опорой для проекта. Ничего не происходило без его согласия, и грустно, что его больше нет с нами, это всё, что я могу сказать. Я желаю им всего самого наилучшего. Они будут делать всё возможное, чтобы заработать много денег, так что, надеюсь, они будут снимать хорошие фильмы.

Напомним, Amazon купила киностудию MGM в 2022 году вместе со всеми её разработками. Тогда компания получила права на дистрибуцию всех проектов о Джеймсе Бонде, а теперь начнёт отвечать и за творческое развитие франшизы.