Появилась брутальная фотография со съёмок пятого сезона «Пацанов»

Актёр Карл Урбан, известный по роли Билли Бутчера в сериале «Пацаны», опубликовал фото со съёмок в соцсетях шоу. Если что-то тут добавить, то получится микс.

Несмотря на то что съёмки финала сериала «Пацаны» уже стартовали, его сценарий всё ещё не дописан до конца. Но мы точно можем быть уверены, что Билли Бутчер (Карл Урбан) там появится — фото с актёром появилось в официальных соцсетях шоу. Он сыграет важную роль.

Пятый сезон будет особенно кровавым и зрелищным, поскольку умрут многие персонажи. Урбан, комментируя свою же фотографию, отметил, что поклонникам не стоит беспокоиться — его героя в сезоне будет «хватать с избытком».