Netflix выпустит документальный фильм про серийного убийцу Чарльза Мэнсона

Компания Netflix представила дебютный трейлер документального фильма CHAOS: The Manson Murders об одиозном сектанте и серийном убийце Чарльзе Мэнсоне. В ролике показали его фотографии и других людей, участвовавших в ведении его дела.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Чарльз Мэнсон — лидер секты «Семья», организовавший серию жестоких убийств в 1969 году. Его последователи убили семь человек, включая актрису Шэрон Тейт. Самого Мэнсона приговаривали к смертной казни, однако потом её заменили пожизненным сроком. Преступник скончался в тюрьме в 83 года.

Режиссёром ленты выступил Эррол Моррис. Премьера документального фильма состоится на сервисе Netflix уже 7 марта.