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«Конклав», «Сёгун» и «Субстанция»: названы победители премии Гильдии киноактёров в США

В Лос-Анджелесе прошла 31-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. Награду за лучший актёрский состав получил фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом.

Победу в номинации «Лучший актёр» одержал Тимоти Шаламе за ленту «Никому не известный», а Деми Мур победила в категории «Лучшая актриса» за ленту «Субстанция». Колина Фаррелла, к примеру, отметили за роль в мини-сериале (им оказался «Пингвин»).

Область кино

Лучший каскадёрский состав в фильме — «Каскадёры»;

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);

Лучший актёр второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);

Лучшая актриса — Деми Мур («Субстанция»);

Лучший актёр — Тимоти Шаламе («Никому не известный»);

Лучший актёрский ансамбль — «Конклав».

Область телевидения