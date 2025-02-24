«Конклав», «Сёгун» и «Субстанция»: названы победители премии Гильдии киноактёров в США
В Лос-Анджелесе прошла 31-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. Награду за лучший актёрский состав получил фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом.
Победу в номинации «Лучший актёр» одержал Тимоти Шаламе за ленту «Никому не известный», а Деми Мур победила в категории «Лучшая актриса» за ленту «Субстанция». Колина Фаррелла, к примеру, отметили за роль в мини-сериале (им оказался «Пингвин»).
Область кино
- Лучший каскадёрский состав в фильме — «Каскадёры»;
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший актёр второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
- Лучшая актриса — Деми Мур («Субстанция»);
- Лучший актёр — Тимоти Шаламе («Никому не известный»);
- Лучший актёрский ансамбль — «Конклав».
Область телевидения
- Лучший каскадёрский состав на телевидении — («Сёгун»);
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Джессика Ганнинг («Оленёнок»);
- Лучший актёр в мини-сериале или телефильме — Колин Фаррелл («Пингвин»);
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
- Лучший актёр в комедийном сериале — Мартин Шорт («Убийства в одном здании»);
- Лучший актёрский ансамбль в комедийном сериале — «Убийства в одном здании»;
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи («Сёгун»);
- Лучший актёр в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сёгун»);
- Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале — «Сёгун».
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