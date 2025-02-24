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Люди начали продавать диски с Assassin's Creed Shadows почти за месяц до релиза

Люди начали продавать диски с Assassin's Creed Shadows почти за месяц до релиза
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На Reddit появилось обсуждение, в котором стали обсуждать, что какие-то геймеры уже начали продавать диски Assassin's Creed Shadows. То есть физические версии стелс-экшена уже попали к людям, хотя до выхода игры остаётся чуть меньше месяца.

Вероятно, тайтл ушёл «на золото», то есть диски с ним отправили в печать. Сама Ubisoft об этом ещё не сообщала. В Сети уже есть спойлеры к сюжету и катсцены из истории. Если не хотите портить себе впечатления перед игрой, то не попадайтесь на этот контент в интернете.

Более того, люди с доступом к дискам уже выставляют их на продажу, чтобы любой желающий мог их приобрести и играть сильно раньше официального выхода.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах уже стартовали предзаказы.

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