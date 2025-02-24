Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Четвёртый игровой день третьего EPT-соревнования в этом сезоне принесёт с собой четыре best-of-3 противостояния.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 24 февраля, понедельник:

13:00. BetBoom Team (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

— ; 16:30. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);

— Team Falcons (Ближний Восток); 20:00. Team Liquid (Швеция) — PARIVISION (Россия) ;

; 23:30. Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.