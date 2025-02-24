Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 24 февраля
Сегодня, 24 февраля, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Четвёртый игровой день третьего EPT-соревнования в этом сезоне принесёт с собой четыре best-of-3 противостояния.
Расписание игр DL S25 по «Доте» на 24 февраля, понедельник:
- 13:00. BetBoom Team (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа);
- 16:30. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 20:00. Team Liquid (Швеция) — PARIVISION (Россия);
- 23:30. Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка).
Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.
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