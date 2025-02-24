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MOUZ — чемпион PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2, NiKo — самый ценный игрок

MOUZ — чемпион PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2, NiKo — самый ценный игрок
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Подошёл к концу престижный чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В гранд-финале турнира столкнулись два европейских состава — MOUZ с новым капитаном и обновлённый ростер Team Falcons. В итоге победу одержали «мыши», завершив серию со счётом 3:1 в свою пользу. Однако, несмотря на это, звание лучшего игрока ивента получил представитель «соколов» Никола NiKo Ковач.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2025 . Гранд-финал
23 февраля 2025, воскресенье. 20:50 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 3
MOUZ

Результаты PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2:

  • Первое место: MOUZ (Европа) — $ 400 тыс.;
  • Второе место: Team Falcons (Европа) — $ 187,5 тыс.;
  • Третье место: Astralis (Дания) — $ 150 тыс.;
  • Четвёртое место: FaZe Clan (Европа) — $ 87,5 тыс.;
  • 5-8-е место: SAW (Португалия), Eternal Fire (Турция), paiN Gaming (Бразилия), The MongolZ (Монголия) — $ 62,5 тыс.;
  • 9-11-е место: 3DMAX (Франция), BIG (Германия), Virtus.pro (Россия) — $ 31,25 тыс.;
  • 12-14-е место: Complexity Gaming (США), Wildcard (Северная Америка), MIBR (Бразилия) — $ 18,75 тыс.;
  • 15-16-е место: FlyQuest (Австралия), Imperial Female (Европа) — $ 12,5 тыс.

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыграли $ 1,25 млн призовых.

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