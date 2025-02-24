Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» выйдет в 2026 году

Глава ТВ-подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал, что второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно.

По словам Брэда, «Рождённый заново» предлагает изучить приземлённую историю, по которым фанаты уже соскучились.

Второй сезон выйдет в следующем году, а затем, надеюсь, третий сезон и бесконечное количество сезонов после него. Я считаю, что этот мир чрезвычайно богат и на улицах Нью-Йорка можно рассказать множество историй.

По словам Виндербаума, «Сорвиголова: Рождённый заново» может стать ежегодным релизом, вернув более приземлённую, «уличную» часть киновселенной Marvel.