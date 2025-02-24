Хидео Кодзима посмотрел фильм «Капитан Америка: Новый мир» и ничего не понял

Геймдизайнер Хидео Кодзима любит делиться своими впечатлениями от просмотренных фильмов. Обычно отзывы разработчика крайне положительные, поскольку и ленты он смотрит качественные. В этот раз ему на глаза попалась лента «Капитан Америка: Новый мир».

Кодзима оставил отзыв о картине и отметил, что толком не понял, что в ней произошло.

Я смотрел «Капитана Америка: Новый мир» в IMAX. Я смутно помню, а как Сэм получил щит в «Мстителях: Финал», но когда он официально стал новым Капитаном Америка? Я что-то пропустил, если не смотрел «Сокола и Зимнего солдата»? И что это за Мстители, которые реорганизуются?

Сдержанный отзыв о ленте оставил не только Кодзима. Фильм «Капитан Америка: Новый мир» получил в основном отрицательные отзывы от зрителей и критиков. Наш обзор фильма можете почитать ниже.