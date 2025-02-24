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Apple закрыла доступ российским компаниям к сервису бизнес-приложений

Apple закрыла доступ российским компаниям к сервису бизнес-приложений
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Компания Apple ограничила доступ российским разработчикам к корпоративной платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей мобильной индустрии.

Так, APED позволяет разработчикам создавать и распространять приложения на операционной системе iOS без публикации в магазине App Store. Систему обычно используют для создания корпоративных программ с ограниченным доступом на закрытой ОС. В последний раз Apple обновила сертификат для российских создателей игр и софта в середине февраля, и с тех пор доступ к сервису в России ограничен.

С чем связаны действия компании, неизвестно. Ещё в феврале 2024 года США ввели новые санкции против России, по которым американским компаниям запрещено оказывать российским клиентам ряд IT-услуг. Российские члены индустрии отметили, что в своих заявлениях Apple поясняет, что «принимает меры в соответствии с требованиями законодательства и международных ограничений».

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