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«Он очень жёсткий»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — про пятый сезон сериала

«Он очень жёсткий»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — про пятый сезон сериала
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Звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд поделился своими впечатлениями от съёмок пятого, финального сезона сериала. Они начались ещё в ноябре и продолжаются прямо сейчас в провинции Онтарио, Канада.

Актёр заявил, что зрителей ждёт по-настоящему жёсткое и мрачное зрелище — особенно дебютные три эпизода. Куэйд отметил, что в общих чертах знает, чем кончится история шоу, однако сценаристы держат актёров в неведении по поводу всех деталей до самого конца.

Пятый сезон очень жёсткий, особенно первые три эпизода, они очень мрачные. Я знаю, как закончится сериал, но не все детали. Сценаристы держат нас в неведении — рассказывают подробности самых ближайших событий. Но через пару месяцев я всё узнаю.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.

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