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Россияне рассказали, из-за чего чаще всего ломаются их смартфоны

Россияне рассказали, из-за чего чаще всего ломаются их смартфоны
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Компания Realme провела исследование и выяснила, что больше половины россиян сталкивались с поломками своих смартфонов за последние три года. Опрос респондентов подтвердил, что пользователи в возрасте до 25 лет чаще сталкиваются с механическими повреждениями, тогда как у более зрелых пользователей преобладают проблемы с аккумуляторами.

Основные проблемы связаны с повреждением дисплея (40,7%), быстрой разрядкой аккумулятора (25,9%) и проблемами при загрузке устройства (16,9%). Среди других частых причин поломки: падения устройств (69%) и попадание воды (43,9%).

Отмечается, что женщины более склонны использовать защитные аксессуары, чем мужчины. Так, чехлы используют 80,6% опрошенных женщин и 66,2% мужчин.

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