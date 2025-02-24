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Вышел первый тизер мюзикла «Алиса в стране чудес» с песнями Высоцкого

Вышел первый тизер мюзикла «Алиса в стране чудес» с песнями Высоцкого
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Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр Kion и телеканал ТНТ представили дебютный тизер мюзикла «Алиса в стране чудес». Фильм с песнями Владимира Высоцкого выйдет в 2025 году, точную дату выхода назовут позже.

Мюзикл расскажет историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого дискоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Режиссёром проекта выступит Юрий Хмельницкий («Лёд 3»), а сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). Главные роли в мюзикле исполнят Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.

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