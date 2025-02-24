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Инсайдер показал дизайн всех моделей iPhone 17

Инсайдер показал дизайн всех моделей iPhone 17
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Авторитетный инсайдер Маджин Бу продолжает делиться информацией об iPhone 17 — будущей линейке смартфонов от Apple. Блогер опубликовал CAD-изображения гаджетов, где можно оценить актуальный дизайн следующей серии.

Как ранее сообщали другие инсайдеры, будущий iPhone 17 получит стеклянный выпуклый блок для основной камеры. Сильнее всего она будет выделяться на Pro-версии линейки, где блок займёт практически треть от задней поверхности моделей.

CAD-изображения iPhone 17

CAD-изображения iPhone 17

Фото: X/MajinBuOfficial

Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.

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Опубликованы рендеры iPhone 17 Pro с новым дизайном камер
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