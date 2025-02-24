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«Телеграм» получил сразу два новых штрафа — от властей России и Австралии

«Телеграм» получил сразу два новых штрафа — от властей России и Австралии
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Мессенджер Telegram оштрафовали сразу в двух странах мира — суды России и Австралии согласились в том, что компания Павла Дурова недостаточно оперативно удаляет запрещённую информацию.

В РФ штраф «Телеграму» увеличился до 4 млн рублей, мессенджер обвиняют в отказе удалить ложную информацию о российских военных. В Австралии же соцсеть наказали на $ 610 тыс. (53,8 млн рублей) — руководство слишком медленно отвечало на запросы властей о работе с экстремистскими материалами.

После ареста Павла Дурова в августе прошлого года руководство Telegram стало активнее реагировать на нарушения закона. К примеру, месяц назад был заблокирован канал торрент-трекера RuTracker.

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