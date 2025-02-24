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Житель Индии выиграл суд против кинотеатра из-за долгой рекламы перед показом фильма

Житель Индии выиграл суд против кинотеатра из-за долгой рекламы перед показом фильма
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Суд встал на сторону жителя Индии, который обвинил сеть кинотеатров PVR INOX в злоупотреблении рекламными роликами перед киносеансом — об этом пишет «Газета» со ссылкой на Independent.

Мужчина заявил, что 25-минутная реклама нарушила его планы. Вместо 16:05 показ фильма начался только в 16:30, из-за чего он не смог вовремя вернуться на работу и пропустил другие запланированные дела, а также «понёс душевные страдания».

В итоге суд удовлетворил его иск и обязал сеть кинотеатров выплатить штраф в размере $ 1150 (101 тысяча рублей), а также $ 575 (50 тысяч рублей) пострадавшему в качестве компенсации за моральный ущерб. В решении суда отмечается, что у кинотеатра не было права извлекать выгоду из такого ценного ресурса, как время.

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