Нейросети OpenAI и DeepSeek могут жульничать, если рискуют проиграть — исследование

Современные ИИ научились обманывать, чтобы не проиграть сопернику — об этом говорит исследование Palisade Research. Две известные нейросети не согласились с поражением в шахматной партии и выбрали нестандартный способ добиться победы.

Авторы исследования попросили семь моделей искусственного интеллекта выиграть партию у Stockfish, одного из сильнейших шахматных ботов. В некоторых случаях ИИ, оказываясь в проигрышной позиции, принимал решение изменить системный файл с положением фигур на доске — фактически жульничая ради победы.

Модель o1-preview от OpenAI обманывала Stockfish в 37% случаев, китайская DeepSeek R1 решалась на нечестную игру в 11% вариантов. Остальным ИИ потребовалась подсказка, что они необязательно должны ходить по правилам шахмат.