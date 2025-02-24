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Нейросети OpenAI и DeepSeek могут жульничать, если рискуют проиграть — исследование

Нейросети OpenAI и DeepSeek могут жульничать, если рискуют проиграть — исследование
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Современные ИИ научились обманывать, чтобы не проиграть сопернику — об этом говорит исследование Palisade Research. Две известные нейросети не согласились с поражением в шахматной партии и выбрали нестандартный способ добиться победы.

Авторы исследования попросили семь моделей искусственного интеллекта выиграть партию у Stockfish, одного из сильнейших шахматных ботов. В некоторых случаях ИИ, оказываясь в проигрышной позиции, принимал решение изменить системный файл с положением фигур на доске — фактически жульничая ради победы.

Модель o1-preview от OpenAI обманывала Stockfish в 37% случаев, китайская DeepSeek R1 решалась на нечестную игру в 11% вариантов. Остальным ИИ потребовалась подсказка, что они необязательно должны ходить по правилам шахмат.

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