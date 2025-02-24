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В чат-бот Илона Маска Grok 3 добавили голосовой режим

В чат-бот Илона Маска Grok 3 добавили голосовой режим
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Изобретатель и бизнесмен Илон Маск представил голосовой режим для своей модели искусственного интеллекта Grok-3. Теперь пользователи смогут общаться с нейросетью не текстом, а при помощи речи.

ИИ получил два варианта голоса, а также несколько уникальных личностей под разные ситуации и предпочтения. Маск предупредил, что на первом этапе в работе функционала возможны сбои и проблемы с серверами, но пока считает, что голосовой режим показывает хороший результат. По мнению бизнесмена, он может сравниться с Siri и другими известными голосовыми помощниками.

Grok-3 считается самой продвинутой нейросетью в мире. Первые тесты показали превосходство чат-бота над основными конкурентами, включая Gemini 2.0, ChatGPT и DeepSeek. С 20 февраля нейросеть стала бесплатной для всех пользователей.

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