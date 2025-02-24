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Запрещённые соцсети не вернутся в Россию даже после снятия санкций — депутат Госдумы

Запрещённые соцсети не вернутся в Россию даже после снятия санкций — депутат Госдумы
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Социальные сети Facebook* и Instagram* не будут разблокированы в России на фоне улучшения отношений с США, Об этом заявил председатель комитета Госдумы по инфополитике Сергей Боярский.

Депутат напомнил, что компания-разработчик Meta признана экстремистской организацией в РФ. Пока такой статус ни разу не снимался, к тому же сами авторы соцсетей должны показать желание исправиться и начать исполнять законы РФ. Это не зависит от возможного снятия санкций и отношений России с США.

Боярский добавил, что в Госдуме делают ставку на развитие собственных ресурсов, которые «уже стали конкурентоспособными и нашли аудиторию».

Компания Meta признана в России экстремистской. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.
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