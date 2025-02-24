Для российской тактической игры «Спарта 2035» выйдут три дополнения, первое — в 2025 году

Создатели тактической игры SPARTA 2035 из российской Lipsar Studio раскрыли планы по развитию игры после релиза. Сюжетная кампания полностью выйдет до конца 2025 года — пока игрокам доступна только первая часть.

Вместе с этим студия будет работать над тремя дополнениями для «Спарты 2035». Дебютное DLC выйдет уже этим летом — в «Море пиратов» герои перенесутся в Сомали, где примут участие в морских сражениях с абордажами. В 2026 году выйдут ещё два DLC: «Последний алмаз» с миссиями в ЮАР и «На краю земли» в Антарктиде.

«Спарта 2035» вышла 23 февраля в VK Play, а сегодня стала доступна в Steam. Игра в жанре пошаговой стратегии ориентируется на XCOM и Jagged Alliance, рассказывая про российскую ЧВК в Африке. Проект вышел при поддержке Института развития интернета, который выделил на «Спарту» 90 млн рублей.