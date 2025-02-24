В кинотеатрах России в 2025 году покажут 42 американских фильма

Число фильмов из США, выходящих в российский прокат в 2025 году, выросло до 42 на фоне улучшений отношения РФ и Штатов — две недели назад в официальному релизу в отечественных кинотеатрах было запланировано 35 проектов.

Среди главных новинок выделяются боевик «Балерина» по франшизе «Джон Уик», драма «Шоугёрл» с Памелой Андерсон и фильм ужасов «Обезьяна» по книге Стивена Кинга. Кроме того, российские компании планируют заключить несколько новых сделок в ближайшее время.

На фоне переговоров РФ и США также повышается вероятность возвращения голливудских топ-студий. При этом эксперты отмечают, что за три года ситуация на рынке изменилась не в пользу Голливуда.

В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента, но надо понимать, что уже после ухода студий в России довольно существенно поменялось и продолжает меняться регулирование информационной среды, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Так что если контент вернётся, то не весь.

Специалисты отмечают, что это вряд ли помешает самым громким релизам, поскольку российские студии развивали в основном жанры семейного кино и комедий — в других областях конкурировать будет труднее.